МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Сокращение ВВП Украины по итогам текущего года ожидается на уровне 35-40%, сообщил советник украинского президента по экономическим вопросам Олег Устиненко телеканалу "Украина 24". Зеленский попросил средств для поддержки украинской экономики

"Когда 40-50% твоего бизнеса не работает или работает не на полную мощность, понятно, что будет уменьшение ВВП", — отметил он и добавил, что падение экономики можно будет замедлить, если удастся в короткие сроки урегулировать ситуацию вокруг Украины.

Кроме того, советник Зеленского рассказал, что если в начале года Киев прогнозировал

Также, по его словам, в начале года власти Украины прогнозировали дефицит бюджета на уровне 7 миллиардов долларов, однако сейчас его размер лишь за один месяц составляет 5 миллиардов.

По словам министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, в стране разрушено 20-30% инфраструктуры, в том числе дороги, мосты, порты, железные дороги, аэропорты. По состоянию на 25 мая общая сумма прямого ущерба, нанесенного украинской экономике в результате разрушения жилых и нежилых зданий и инфраструктуры составила 105,5 миллиарда долларов, рассказал Кубраков в французской газете Monde.