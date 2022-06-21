МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Польша стала главным коридором для экспорта украинской продукции. Об этом рассказал глава канцелярии премьер-министра республики Михал Дворчик в эфире Польского радио.

Он отметил, что в пограничном переходе Корчева на границе Украины и Польши работы по увеличению пропускной способности "продолжаются уже несколько недель".

"Сегодня запущено 5 дополнительных пунктов регистрации для большегрузов. Это означает, что за 10 дней нам удалось удвоить количество пунктов. Мы уверены, что это существенно повлияет на увеличение трафика и сокращение очередей с обеих сторон", — сказал Дворчик.

"После закрытия портов на Черном море мы являемся основным транспортным маршрутом для украинской продукции", — сказал глава канцелярии.

Он отметил, что в ближайшее время в пункте пропуска Корчева пропускная способность большегрузных автомобилей вырастет в два раза.

"С одной стороны, мы помогаем Украине, а с другой — на этом выигрывают польские предприниматели", — отметил Дворчик.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.