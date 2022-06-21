МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в мае снизилось на 3,4% по сравнению с показателем апреля – до 5,41 миллиона, говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR). В США хотят сократить нефтеприбыль России и расширить поставки

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения до 5,4 миллиона сделок с 5,61 миллиона в апреле.

В том числе продажи домов для одной семьи (single-family home) в США в мае составили 4,98 миллиона, снизившись в месячном выражении на 3,6%, а в годовом — на 7,7%. Средняя стоимость таких домов по стране подскочила в годовом выражении на 14,6%, до 414,2 тысячи долларов.

Число продаж кондоминиумов и квартир в мае составило 610 тысяч, что на 1,6% ниже уровня апреля, в годовом выражении показатель упал на 15,3%. Средняя цена такой недвижимости выросла на 14,8% в годовом выражении, до 355,7 тысячи долларов.

Также, по данным ассоциации, доля проблемной недвижимости на рынке составила менее 1%.