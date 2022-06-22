МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Украина в будущем должна стать мостом между Европой и Россией, заявил РИА Новости экс-премьер Украины Николай Азаров. Экс-премьер Украины предсказал развал Евросоюза из-за политики выравнивания

"Украина всегда могла быть и должна служить в будущем мостом между Европой и Россией", — сказал он.

По его мнению, Украина должна быть связующим звеном, "учитывая не только ее выгодное географическое транзитное положение, учитывая порты, так далее, коммуникации, но и абсолютно естественно, в силу многочисленных связей, которые создались за эти столетия, десятилетия между нашими людьми".

"Поэтому, другого выхода нет", — резюмировал Азаров.