Экс-премьер Украины заявил о роли его страны в отношениях России и Европы
Экс-премьер Азаров считает, что в будущем Украина станет мостом между Россией и Европой
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Украина в будущем должна стать мостом между Европой и Россией, заявил РИА Новости экс-премьер Украины Николай Азаров.
"Украина всегда могла быть и должна служить в будущем мостом между Европой и Россией", — сказал он.
По его мнению, Украина должна быть связующим звеном, "учитывая не только ее выгодное географическое транзитное положение, учитывая порты, так далее, коммуникации, но и абсолютно естественно, в силу многочисленных связей, которые создались за эти столетия, десятилетия между нашими людьми".
"Поэтому, другого выхода нет", — резюмировал Азаров.
https://1prime.ru/world/20220622/837252764.html
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