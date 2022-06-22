МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Великобритания становится более закрытой экономикой из-за Brexit. С учетом долгосрочных негативных последствий для производительности и заработной платы, это в среднем будет стоить 470 британских фунтов (577 долларов США) в год для одного работника к концу десятилетия. На это указывает опубликованный в среду прогноз. Он подготовлен Свати Дхингрой, доцентом Лондонской школы экономики, который в августе станет членом Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии, а также учеными Resolution Foundation. Инфляция в Великобритании достигла максимума за 40 лет

Пандемия Сovid-19, которая разразилась как раз после того, как Великобритания вышла из ЕС в январе 2020 года, усложнила анализ последствий Вrexit.

Новые правила торговли, которые вступили в силу в январе 2021 года, не привели к устойчивому сокращению товарооборота с ЕС по сравнению с другими странами мира, что контрастирует с предыдущими ожиданиями многих аналитиков.

"На самом деле Вrexit имел более слабое влияние, так как он снизил конкуренцию для Великобритании и обеспечил открытость для торговли с большим числом стран. В конце концов это приведет к снижению производительности и реальной зарплаты работников", — говорит экономист Resolution Foundation Софи Хейл.

В ответ на этот прогноз британское правительство заявило, что оно работает над новым законодательством, направленным на поддержание роста экономики, и что торговля со странами ЕС в настоящее время превысила доковидный уровень. Цены на топливо в Великобритании вновь достигли рекордных значений

"С тех пор как мы вышли из ЕС, мы начали использовать новые возможности, чтобы улучшить регулирование для бизнеса и потребителей посредством планов повышения конкуренции и выработки новых технологий", — сказал представитель правительства.

Великобритания не платит пошлины на товары, экспортируемые в ЕС, но препятствия со стороны регулирования увеличились.

Дхингра прогнозирует, что чистый эффект от этих ограничений выразится в снижении производительности в экономике на 1,3% к 2030 году по сравнению с такой ситуацией, при которой торговые связи не изменились бы. Это снижение производительности приведет к падению реальной оплаты труда одного работника на 470 фунтов в год. Эти данные не учитывают какие-либо оценки воздействия изменения миграционных правил.

Для некоторых секторов последствия будут намного серьезнее. Небольшая, но значимая рыболовецкая отрасль Великобритании, где многие активно выступали за Вrexit, вероятно сократится на 30% ввиду сложностей с экспортом свежего улова для потребителей в ЕС.

Между тем, хотя крайне зарегулированные профессиональные услуги, например, финансы, страхование и право будут испытывать трудности с обслуживанием клиентов из ЕС, их доля в британской экономике, вероятно, сократится лишь на 0,3 процентного пункта, до 20,2%.