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2022
https://1prime.ru/world/20220622/837258030.html
Мультимиллиардер рассказал, как Запад ударил по себе санкциями
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Антироссийские меры нанесли удар по странам Запада и Соединенным Штатам, заявил журналу Der Spiegel мультимиллиардер Рэй Далио. Бизнесмен отметил, что санкции ухудшили... ПРАЙМ, 22.06.2022
экономика, мировая экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Антироссийские меры нанесли удар по странам Запада и Соединенным Штатам, заявил журналу Der Spiegel мультимиллиардер Рэй Далио.
Бизнесмен отметил, что санкции ухудшили политическое положение Америки: к этому привели опасения друг стран вкладываться в ценные бумаги США.
"Я с уверенностью уже могу сказать, что Запад страдает от санкций <…> Это меняет баланс сил во всем мире", — пояснил предприниматель.
Ограничения против России оказались, по его словам, неэффективными, но США не могут действовать иначе: Вашингтон может использовать против Москвы лишь экономические меры.
Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала спецоперации на Украине. Некоторые государства объявили, что заморозили российские активы, часть брендов ушла из России.
ЕС утвердил шесть пакетов санкций против Москвы, которые предусматривают поэтапное эмбарго на энергоносители.