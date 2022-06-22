МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Антироссийские меры нанесли удар по странам Запада и Соединенным Штатам, заявил журналу Der Spiegel мультимиллиардер Рэй Далио. Новый представитель Байдена оговоркой подставила своего начальника

Бизнесмен отметил, что санкции ухудшили политическое положение Америки: к этому привели опасения друг стран вкладываться в ценные бумаги США.

"Я с уверенностью уже могу сказать, что Запад страдает от санкций <…> Это меняет баланс сил во всем мире", — пояснил предприниматель.

Ограничения против России оказались, по его словам, неэффективными, но США не могут действовать иначе: Вашингтон может использовать против Москвы лишь экономические меры.

Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала спецоперации на Украине. Некоторые государства объявили, что заморозили российские активы, часть брендов ушла из России.

ЕС утвердил шесть пакетов санкций против Москвы, которые предусматривают поэтапное эмбарго на энергоносители.