МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Рекордно высокая инфляция в еврозоне создает риск формирования инфляционной психики, сказал главный экономист ЕЦБ Филип Лейн. Стало известно, сколько британцы заплатят за Brexit

Это означает, что потребители и компании будут корректировать свое поведение, ожидая роста цен.

Если инфляционная психика сформируется, потребители будут покупать товары впрок, а компании — повышать цены в ожидании роста затрат. Обе эти тенденции будут подпитывать инфляцию.

"Сейчас у нас очень высокие темпы инфляции, и очевидно, что мы можем оказаться с ситуации, где инфляционная психика укоренится", — сказал Лейн.