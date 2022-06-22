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2022
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Экономист рассказал об "инфляционной психике" европейцев
Мировая экономика
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Рекордно высокая инфляция в еврозоне создает риск формирования инфляционной психики, сказал главный экономист ЕЦБ Филип Лейн. Это означает, что потребители и компании будут... ПРАЙМ, 22.06.2022
финансы, экономика, мировая экономика, новости, ецб, инфляция, еврозона
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Рекордно высокая инфляция в еврозоне создает риск формирования инфляционной психики, сказал главный экономист ЕЦБ Филип Лейн.
Это означает, что потребители и компании будут корректировать свое поведение, ожидая роста цен.
Если инфляционная психика сформируется, потребители будут покупать товары впрок, а компании — повышать цены в ожидании роста затрат. Обе эти тенденции будут подпитывать инфляцию.
"Сейчас у нас очень высокие темпы инфляции, и очевидно, что мы можем оказаться с ситуации, где инфляционная психика укоренится", — сказал Лейн.