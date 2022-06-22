МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Москва поддерживает проект пекинской инициативы, подтверждающей настрой бизнеса на диалог, сообщил глава РФ Владимир Путин, приветствуя участников делового форума БРИКС. Путин заявил о "безответственном" макроэкономическом курсе западных стран

"Россия поддерживает проект пекинской инициативы, принимаемой по итогам форума, где подтвержден настрой деловых кругов БРИКС на дальнейшую совместную тесную работу по всем упомянутым направлениям", — сказал он.

Президент напомнил, что в странах объединения проживает более трех миллиардов человек, создается в общей сложности 25% мирового ВВП и прямых инвестиций, 20% торговли, а суммарные международные резервы государств достигают порядка 35% от общемировых.

Ожидается, что проект Пекина будет принят по итогам предстоящего форума БРИКС 23-24 июня. По словам российского лидера, повестка мероприятия будет наполнена "по-настоящему злободневными вопросами", затрагивающими в том числе устойчивое развития мировой экономики, модернизацию промышленности и выстраивание новых логистических цепочек. Путин рассказал о "хронических" проблемах в мировой экономике

Кроме того, Владимир Путин пригласил предпринимателей стран-членов интеграционного объединения на Восточный экономический форум.

"Пользуясь случаем, с удовольствием приглашаю представителей ваших государств на Восточный экономический форум, который пройдем во Владивостоке в начале сентября", — сказал он.