Путин: Россия поддерживает инициативу БРИКС, подтверждающую настрой бизнеса на диалог
МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Москва поддерживает проект пекинской инициативы, подтверждающей настрой бизнеса на диалог, сообщил глава РФ Владимир Путин, приветствуя участников делового форума БРИКС.
"Россия поддерживает проект пекинской инициативы, принимаемой по итогам форума, где подтвержден настрой деловых кругов БРИКС на дальнейшую совместную тесную работу по всем упомянутым направлениям", — сказал он.
Президент напомнил, что в странах объединения проживает более трех миллиардов человек, создается в общей сложности 25% мирового ВВП и прямых инвестиций, 20% торговли, а суммарные международные резервы государств достигают порядка 35% от общемировых.
Ожидается, что проект Пекина будет принят по итогам предстоящего форума БРИКС 23-24 июня. По словам российского лидера, повестка мероприятия будет наполнена "по-настоящему злободневными вопросами", затрагивающими в том числе устойчивое развития мировой экономики, модернизацию промышленности и выстраивание новых логистических цепочек.
Кроме того, Владимир Путин пригласил предпринимателей стран-членов интеграционного объединения на Восточный экономический форум.
"Пользуясь случаем, с удовольствием приглашаю представителей ваших государств на Восточный экономический форум, который пройдем во Владивостоке в начале сентября", — сказал он.
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