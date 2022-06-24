МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в формате видеосвязи выступит на заседании в формате "БРИКС плюс" с участием руководителей ряда приглашенных государств. Си Цзиньпин призвал ускорить включение новых единомышленников в БРИКС

Двухдневный 14-й саммит БРИКС под председательством КНР начал работу в четверг в формате видеоконференции.

В саммите участвуют главы стран объединения — президент России, премьер Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Жаир Болсонару, президент ЮАР Сирил Рамафоса. Председательствует глава КНР Си Цзиньпин.

"Двадцать четвертого июня Владимир Путин также выступит на заседании в формате "БРИКС плюс" с участием руководителей ряда приглашенных государств", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В середине мая министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что китайская сторона предлагает начать процесс расширения БРИКС. По его словам, это поможет продемонстрировать открытость и инклюзивность БРИКС, станет откликом на ожидания развивающихся стран, поможет повысить представительность и влияние объединения, а также внести больший вклад в поддержание мира и развития во всем мире.

Выступая на саммите БРИКС в четверг, Путин подчеркнул, что страны "пятерки" углубляют взаимодействие по всему спектру вопросов глобальной и региональной повестки дня, и с каждым годом авторитет БРИКС и его влияние на мировой арене неуклонно повышаются. Путин назвал это объективным процессом, так как страны объединения "обладают поистине огромным политическим, экономическим, научно-технологическим и людским потенциалом" и у них "действительно имеются все возможности для совместной эффективной работы, направленной на обеспечение международной стабильности и безопасности, устойчивого роста и процветания, на улучшение благосостояния населения".

Путин также выразил уверенность в том, что сейчас как никогда востребовано лидерство стран БРИКС в выработке объединяющего, позитивного курса на формирование по-настоящему многополярной системы межгосударственных отношений, основанной на общепризнанных нормах международного права и ключевых принципах Устава ООН. При этом, по словам Путина, можно рассчитывать и на поддержку многих государств Азии, Африки, Латинской Америки, стремящихся проводить независимую политику.

До этого, 22 июня, стартовал Деловой форум БРИКС, его тема: "Углубление делового партнерства стран БРИКС в целях создания лучшего будущего для глобального развития". Традиционно в мероприятии приняли участие представители правительственных и бизнес-кругов, экспертов и отраслевых специалистов стран БРИКС.

В приветствии участникам форума Путин отметил его важность в продвижении взаимной торговли и инвестиций, укреплении кооперационных связей, расширении прямого диалога предпринимательских сообществ. Президент РФ также обратил внимание на то, что повестка форума наполнена по-настоящему злободневными вопросами, такими как обеспечение устойчивого развития мировой экономики, сохранение ее открытости, наращивание сотрудничества в сфере цифровой экономики, "зеленого" роста, модернизация промышленности и выстраивание новых транспортно-логистических цепочек.

Путин отметил также, что Россия поддерживает проект пекинской инициативы, принимаемой по итогам форума, где подтвержден настрой деловых кругов БРИКС на дальнейшую тесную совместную работу.

Он напомнил, что заниматься развитием бизнеса предпринимателям из стран "пятерки" приходится в непростых условиях, когда Запад проводит "по сути, безответственный макроэкономический курс, включая запуск печатного станка, бесконтрольную эмиссию и накапливание необеспеченных долгов", вводя при этом все новые санкции. Однако несмотря на все проблемы и трудности, деловые круги БРИКС последовательно расширяют взаимовыгодные связи в торговой, финансовой и инвестиционной сферах, добавил Путин.

Президент РФ также подчеркивал, что Россия активно занимается переориентацией торговых потоков и внешнеэкономических контактов на надежных международных партнеров и в первую очередь — на страны БРИКС.

Он отметил, что прорабатывается вопрос создания международной резервной валюты на основе корзины валют стран БРИКС, а также, что активизируются контакты российских деловых кругов с бизнес-сообществом стран БРИКС, в частности ведутся переговоры об открытии индийских сетевых магазинов в России, увеличении доли китайских автомобилей, оборудования и техники на нашем рынке.