МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по политическим вопросам заявил, что Европа должна перестать вводить санкции против России из-за спецоперации на Украине и начать переговоры с Москвой. Глава МИД Венгрии заявил о помощи в экспорте продовольствия с Украины

Балаж Орбан (не приходящийся родственником премьеру) в кулуарах саммита ЕС в Брюсселе отметил, что больше всего от санкций страдают те, кто их вводит, а не Россия.

"В конце концов Европа будет проигравшей в этой войне из-за экономических проблем. Наша рекомендация заключается в том, чтобы процесс введения санкций прекратился", — сказал Орбан в интервью агентству Рейтер.

"Мы достигли точки, когда понимаем, что следовали стратегии в течение четырех месяцев, у нас есть некоторые достижения, но если так продолжится, то согласно разуму, это плохо закончится для Европы. Так что мы должны подумать о чем-то другом. Переговоры, прекращение огня, мир. Дипломатия", — добавил Орбан.

Страны Запада ранее ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.