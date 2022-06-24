МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Потребительские цены в Японии выросли на 2,5% в годовом выражении по результатам мая, сохранив темпы роста по сравнению с ситуацией месяцем ранее, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 16,42%

При этом за май цены увеличились на 0,3% после роста на 0,4% в апреле.

Базовые потребительские цены в стране (в расчет которых не входит стоимость продуктов питания) выросли в годовом выражении на 2,1%, что совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX.