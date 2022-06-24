МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Япония не станет в этом году проводить вылов лосося и форели тралами в российской 200-мильной исключительной экономической зоне. В Японии будут еженедельно сообщать об уровне энергопотребления

"Мы приняли решение, что промысел лосося и форели тралами в 200-мильной исключительной экономической зоне РФ осуществляться не будет. В свете этого решения, межправительственные переговоры между РФ и Японией по вылову российских лососевых в 2022 году японскими рыбаками в 200-мильной зоне РФ также будут отложены", — говорится в пресс-релизе Управления рыболовства Японии.

Япония и Россия в конце апреля пришли к соглашению по квоте на вылов лососевых в 2022 финансовом году, стартовавшем 1 апреля. В частности, стороны условились, что квота будет сохранена на уровне прошлого года в 2050 тонн. В свою очередь, японская сторона должна будет выплатить РФ от 200 до 313 миллионов иен (1,56 миллиона и 2,44 миллиона долларов соответственно) в зависимости от реального объема выловленной рыбы.

Япония и РФ ежегодно проводят переговоры по квотам на вылов японскими рыбаками лососевых рыб в российской исключительно экономической зоне, так как, согласно международному праву, страна, на территории которой рыба появилась на свет, обладает правами на нее. Таким образом, Япония и Россия в ходе переговоров договариваются о квоте на вылов рыбы, которая появляются из икры в реках на территории Российской Федерации, и суммах, которые японская сторона выплачивает России. Только после этого японские рыбаки приступают к вылову.