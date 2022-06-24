МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Ситуация с ценами в США этим летом заставит американцев не раз вспомнить о президенте Джо Байдене, заявила в эфире FoxNews экс-советник Дональда Трампа Келлиэнн Колуэй. Россиянам рассказали, кому повысят зарплаты с 1 июля

"Байден — это, по сути, Гричн, укравший ваше лето. Куда ни глянь, люди будут платить больше за летний отдых", — сказала она, отметил, что цены выросли не только на бензин, но и на аренду автомобилей, отели.

"Так что, куда бы вы ни отправились этим летом со своей семьей или с друзьями, вы будете думать о Джо Байдене", — добавила Колуэй.

Когда президент обвиняет во всей сложившейся ситуации Россию и заявляет, что делает все возможное для стабилизации обстановки, то, по словам бывшей чиновницы, американцы знают, что это все неправда.

В США уже несколько месяцев растут цены на энергоносители и товары потребления. Так, галлон бензина стоит выше пяти долларов, при этом год назад цена находилась в районе трех долларов. Инфляция в стране побила сорокалетний рекорд и составляет 8,5. Попытки американского правительства стабилизировать ситуацию пока не увенчались успехом.