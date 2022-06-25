МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Нарастающий голод в Соединенных Штатах — не временная проблема, а непреходящая реальность, заявила в статье для Bloomberg обозреватель Аманда Литтл. Назван российский товар, без которого всем грозит голод даже с зерном

По ее словам, в 2021 году 53 миллиона американцев, чтобы выжить, были вынуждены воспользоваться помощью продовольственных банков против 40 миллионов до пандемии.

"Теперь, когда пандемия идет на убыль, число голодающих американцев снова растет. Цены на продукты подскочили на 12% за последний год — это самый резкий рост с 1979 года", — утвепрждает Литтл.

Причем финансовая нестабильность, сбои в цепочках поставок и сокращение импорта зерна, по ее мнению, сохранятся в обозримом будущем.

Однако многие консервативные законодатели в США, подчеркивает Литтл, по-прежнему относятся к нехватке продовольствия как к сугубо индивидуальной проблеме, которую не обязано решать правительство.

"Поиск немедленных и долгосрочных решений должен стать моральным императивом, который не ограничивается партийными рамками", — заключила обозреватель.