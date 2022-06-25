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Bloomberg пообещал Соединенным Штатам непрекращающийся голод
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Нарастающий голод в Соединенных Штатах — не временная проблема, а непреходящая реальность, заявила в статье для Bloomberg обозреватель Аманда Литтл. По ее словам, в 2021 году 53... ПРАЙМ, 25.06.2022
новости, сельское хозяйство, экономика, мировая экономика, сша, bloomberg, голод, прогноз
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7 495 645-37-00
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Нарастающий голод в Соединенных Штатах — не временная проблема, а непреходящая реальность, заявила в статье для Bloomberg обозреватель Аманда Литтл.
По ее словам, в 2021 году 53 миллиона американцев, чтобы выжить, были вынуждены воспользоваться помощью продовольственных банков против 40 миллионов до пандемии.
"Теперь, когда пандемия идет на убыль, число голодающих американцев снова растет. Цены на продукты подскочили на 12% за последний год — это самый резкий рост с 1979 года", — утвепрждает Литтл.
Причем финансовая нестабильность, сбои в цепочках поставок и сокращение импорта зерна, по ее мнению, сохранятся в обозримом будущем.
Однако многие консервативные законодатели в США, подчеркивает Литтл, по-прежнему относятся к нехватке продовольствия как к сугубо индивидуальной проблеме, которую не обязано решать правительство.
"Поиск немедленных и долгосрочных решений должен стать моральным императивом, который не ограничивается партийными рамками", — заключила обозреватель.