МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. США и страны Евросоюза не ожидали экономического давления, которое они начали испытывать после введения антироссийских санкций, пишет The New York Times. США в растерянности. Санкции против нефти из России дали неожиданный эффект

В статье указывается, что после введения эмбарго или заявленного сокращения импорта нефти из России в Соединенных Штатах и государствах Евросоюза произошел резкий скачок цен на энергоносители. И это при том, что санкционное давление на Россию привело лишь к росту ее доходов от продажи нефти и газа.

Из этого вице-президент Фонда Карнеги по исследованиям Эндрю Вайс, которого цитирует издание, делает вывод, что экономика стран Запада оказалась более уязвима, чем это предполагали их власти.

Вместе с тем NYT сделало прогноз, что резким подорожанием товаров и услуг сможет воспользоваться Республиканская партия США на осенних промежуточных выборах в конгресс.