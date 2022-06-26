МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Введение европейскими странами запрета на импорт золота из России будет иметь тот же эффект, что и произошел после принятия ограничительных мер на энергоресурсы. Об этом заявили читатели немецкой газеты Die Welt. Экс-президент Трамп назвал США "настоящим посмешищем"

По их мнению, западные лидеры с упрямством продолжают свою санкционную политику против Москвы, хотя положение дел на рынке должно было давно их убедить в том, что экономика Евросоюза и США гораздо больше страдают от различных ограничений, чем российская.

"Поразительно, что история ничему не научила членов "Большой семерки". Ведь любая из тех санкций, которые были направлены против Москвы, в итоге бумерангом возвращалась против Запада, и приносила с собой кучу проблем. Я искренне хочу для нашей страны мирной жизни, полной занятости, дешевой энергии, бензина и отсутствия инфляции. Различные идеологически мотивированные политические игры имеют смысл лишь в том случае, если есть гарантии, что они не скажутся на нас в долгосрочной перспективе", — прокомментировала пользователь Corinna L.

"Нашим жестким санкционерам стоило бы наконец уяснить, что накладывать эти самые санкции на дефицитные товары, в том случае, если у тебя их немного — абсолютная чушь!" — сказал Markus S.

"В том случае, если антироссийские меры на золото будут работать по тому же принципу, как и санкции по нефти и газу, то цены на золото взлетят до небес, а рост доходов России будет астрономическим. Курс рубля совсем скоро оставит доллар и евро далеко позади", — считает пользователь Martin E.

"Наши величайшие лидеры G7, кажется, не могут осознать тот простой факт, что в то время, как нам приходится дрожать о том, как пережить грядущую зиму, Россия давно уже отвернулась от Запада и получает прибыль из других мест. Ребята, да проснитесь вы уже, в конце концов!" — с возмущением пишет комментатор с никнеймом IchWar'sNicht. Bloomberg: перспективы Германии без российского газа "довольно мрачные"

Напомним, что американский лидер Джо Байден ранее дал подтверждение новостям о том, что страны G7 собираются ввести запрет на импорт золота из России.

Как отмечали СМИ, санкции будут распространяться на ресурсы, добытые после введения запрета, и не затронут уже приобретенные активы.