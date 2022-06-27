МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Государства "Большой семерки" объявят санкции в отношении лиц, ответственных за "кражу украинского зерна", заявил Белый дом. США объявят санкции против ключевых российских оборонных предприятий

"Лидеры G7 примут решение о введении санкций в отношении лиц, ответственных за нарушения прав человека — включая причастность <…> к хищению украинского зерна", — отмечается в сообщении.

В ООН уже несколько раз заявляли об угрозе мирового продовольственного кризиса в связи с нехваткой зерна. Запад обвиняет в сложившейся ситуации Россию, которая якобы противодействует поставкам украинского зерна на мировые рынки. Москва такие обвинения категорически отвергает.

Россия уже предложила разминировать подходы к украинским портам, чтобы дать кораблям возможность войти в порт, загрузиться зерном и проследовать в сторону международных вод. Однако четких очертаний плана пока нет, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.