Страны G7 введут санкции против ответственных за "кражу украинского зерна"
Белый дом заявил о намерении G7 ввести санкции против лиц, причастных к хищению украинского зерна
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МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Государства "Большой семерки" объявят санкции в отношении лиц, ответственных за "кражу украинского зерна", заявил Белый дом.
"Лидеры G7 примут решение о введении санкций в отношении лиц, ответственных за нарушения прав человека — включая причастность <…> к хищению украинского зерна", — отмечается в сообщении.
В ООН уже несколько раз заявляли об угрозе мирового продовольственного кризиса в связи с нехваткой зерна. Запад обвиняет в сложившейся ситуации Россию, которая якобы противодействует поставкам украинского зерна на мировые рынки. Москва такие обвинения категорически отвергает.
Россия уже предложила разминировать подходы к украинским портам, чтобы дать кораблям возможность войти в порт, загрузиться зерном и проследовать в сторону международных вод. Однако четких очертаний плана пока нет, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://1prime.ru/world/20220627/837303393.html
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