МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Страны "Большой семерки" намерены отрезать Россию от участия в мировых рынках и сократить ее экспортные доходы, следует из совместного заявления лидеров G7. Зеленский призвал страны G7 ограничить цены на нефть

"Мы решительно настроены сократить доходы России, в том числе от золота. Мы также будем продолжать бороться с уклонением (от санкций — ред.) и деятельностью по их восполнению", — говорится в документе.

Подчеркивается, что государства объединения продолжат изучать новые пути, которые позволят изолировать Москву от участия в мировых рынках, а также ограничить доступ России к своим ключевым технологиям и услугам, особенно связанным с оборонной промышленностью. "Семерка" также предпримет шаги по сокращению зависимости от российских энергоносителей.

Кроме того, страны G7 изучат варианты оказания поддержки Украине, в том числе с использованием замороженных российских активов. В качестве одной из мер рассмотрят перенаправление Киеву средств, полученных от пошлин на российские товары.

"Мы также изучим другие жизнеспособные варианты поддержки гуманитарных нужд Украины, ее скорейшего восстановления и реконструкции, в том числе с использованием замороженных российских активов в соответствии с нашим национальным законодательством", — говорится в распространенном заявлении. Страны G7 введут санкции против ответственных за "кражу украинского зерна"

Согласно заявлению, запланированная и уже предоставленная бюджетная поддержка Киеву со стороны государств "семерки" в 2022 году достигла 29,5 миллиарда долларов, а дополнительная финансовая помощь украинским предприятиям Украины через ЕБРР и структуры Всемирного банка составит 3,5 миллиарда долларов.

Саммит лидеров G7 (Германия, Франция, Италия, Великобритания, США, Канада, Япония) проходит 26-28 июня в баварском замке Эльмау в Германии. По данным Guardian, ключевой темой встречи станет ситуация на Украине и ее последствия – "от нехватки энергии до продовольственного кризиса".