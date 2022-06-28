ТОКИО, 28 июн — ПРАЙМ. Ситуация вокруг Украины вызвала рост опасений из-за возможной экономической фрагментации в мире в свете беспрецедентных антироссийских санкций. Она может стать историческим поворотным моментом для международного экономического порядка, говорится в ежегодном докладе минэкономики Японии "Белая книга по экономике". Нидерландский министр: для ЕС есть риск эффекта домино в газовом кризисе

"Опасения относительно экономической фрагментации достигли самого высокого уровня после холодной войны, что может дополнительно подтолкнуть к структурной перестройке мировой экономики, где уже отмечается становление мультиполярности в свете тенденций на приоритет национальной экономической безопасности и самообеспечения", — отмечается в документе.

Как уточняет министерство, страны G7 и их союзники из числа развитых государств ввели ограничения в отношении России "в ускоренном порядке" и поспешно пересматривают свои отношения с Москвой. В то же время многие развивающиеся страны воздерживаются каких-либо резких действий и "придерживаются нейтральной позиции относительно экономических и политических отношений с Россией".

Ситуацию усугубляет тот факт, что Россия и Украина являются ключевыми поставщиками некоторых товаров, в том числе энергоресурсов, продовольствия и минералов. Это ставит под угрозу страны, в наибольшей степени зависящие от поставок из этих двух государств, отмечают авторы. Медведев о санкциях: Россия сможет сделать "дырки" в железном занавесе

Кроме того, мировые цены на продукты и топливо продолжают расти из-за сомнений относительно скорого завершения конфликта. Японские власти анализируют и прорабатывают меры, которые могли бы обеспечить снабжение страны необходимыми товарами, в том числе для защиты благополучия ее граждан, говорится в докладе.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США, Канада, Британия и Япония ввели беспрецедентные санкции против РФ. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов и компаний, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.