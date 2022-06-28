МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на июль снизился до рекордного минимума за всю историю подсчёта — минус 27,4 пункта — с пересмотренного значения июня в минус 26,2 пункта, сообщает исследовательская компания GfK. В Германии испугались "новой сырьевой ловушки" Путина

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали снижения показателя до минус 27,6 пункта. Показатель за июнь был пересмотрен до минус 26,2 пункта с минус 26 пункта.

Кроме того, индекс ожидания роста заработных плат упал до двадцатилетнего минимума в минус 33,5 пункта с минус 23,7 пункта в июне, а "готовность потребителей покупать" уменьшилась до минус 13,7 пункта с минус 11,1 пункта месяцем ранее.

Компания также сообщила, что индекс текущих экономических ожиданий в стране снизился до минус 11,7 пункта с минус 9,3 пункта месяцем ранее.

"Продолжающаяся война на Украине и перебои в цепочках поставок приводят к резкому росту цен на энергоносители и продукты питания, в результате чего потребительский климат стал более мрачным, чем когда-либо прежде", — прокомментировал эксперт по потребительским настроениям GfK Рольф Бюркль (Rolf Burkl).