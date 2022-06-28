МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Если Еврокомиссия (ЕК) разрешит транзит грузов в Калининград, это станет дипломатической победой России и проявлением слабости Европы, заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в беседе с LRT. В Калининграде высказались о попытках "замести под ковер" проблему транзита

"Наше основное положение заключается в том, что Россия не может требовать пересмотра санкций или каких-либо скидок для себя. Этого надо избежать… Я слышал <…> Еврокомиссия тоже считает, что Россия не должна достичь такой дипломатической победы из-за санкций", — подчеркнул он.

Министр выразил обеспокоенность тем, что пересмотр порядка применения антироссийских санкций может быть воспринят в качестве "определенного знака слабости" Европы. При этом, уточнил он, Литва не может наложить вето на дополнительные разъяснения ЕК по этому вопросу, однако Вильнюс изложил ведомству свое видение некоторых положений.

Ландсбергис также прокомментировал слова литовского премьера Ингриды Шимоните о документе ЕК, который создает для Вильнюса "дополнительные проблемы". Министр считает изложенные в материалах положения лишь "размышлениями", однако если некоторые из них превратятся в конкретный документ, тогда они создадут "много дополнительных юридических проблем". Литва договорилась с Еврокомиссией о принципах транзита в Калининград

Литва объявила о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита в Калининград товаров, попавших под антироссийские санкции Евросоюза: стройматериалов, удобрений, цемента, металлов и другой продукции, которая составляет около половины всего грузопотока. Вильнюс утверждает, что такое решение является не блокадой, а исполнением ограничений ЕС.

В Кремле подобные действия назвали незаконными и пообещали дать на них ответ. Еврокомиссия заявила, что направит Литве "дополнительные инструкции" по мере обсуждения ситуации.