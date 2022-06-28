МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Страны "Большой семерки" договорились направить еще 4,5 миллиарда долларов на борьбу с голодом и недоеданием, а также бороться со спекуляциями, ставящими под угрозу мировую продовольственную безопасность или доступ к продуктам. Страны G7 не планируют санкции против импорта сельхозпродукции

"Мы обязуемся выделить дополнительно 4,5 миллиарда долларов США для защиты наиболее уязвимых от голода и недоедания", — говорится в совместном заявлении лидеров G7.

В результате сумма, которую государства "семерки" направят для обеспечения мировой продовольственной безопасности в 2022 году, превысит 14 миллиардов долларов.

В ООН уже несколько раз заявляли об угрозе мирового продовольственного кризиса в связи с нехваткой зерна. Запад обвиняет в сложившейся ситуации Россию, которая якобы противодействует поставкам украинского зерна на мировые рынки. Москва такие обвинения категорически отвергает.

Россия уже предложила разминировать подходы к украинским портам, чтобы дать кораблям возможность войти в порт, загрузиться зерном и проследовать в сторону международных вод. Однако четких очертаний плана пока нет, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Саммит лидеров G7 (Германия, Франция, Италия, Великобритания, США, Канада, Япония) проходит 26-28 июня в баварском замке Эльмау в Германии. По данным Guardian, ключевой темой встречи станет ситуация на Украине и ее последствия – "от нехватки энергии до продовольственного кризиса".