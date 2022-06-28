МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. США расширили антироссийские санкции, распространив ограничения еще на 115 юридических лиц и 57 россиян, сообщил американский минфин. США запретили ввоз российского золота

Так, под ограничения попали НПП "Связь" и "Алмаз", Арзамасский приборостроительный завод, ОАО "Российская электроника". По данным министерства, эти предприятия играют ключевую роль для оборонно-промышленной базы России.

При этом 70 юрлиц были добавлены в санкционные списки минфином, а остальные 45 — госдепом, уточняется в сообщении.

Персональные санкции введены в отношении гендиректора "Камаза" Сергея Когогина, замминистра образования Дмитрия Афанасьева, ведущей Тины Канделаки, ее дочери и бывшего мужа, а также нынешнего супруга – медиа-менеджера и директора по особым поручениям "Ростеха" Василия Бровко,США добавили в новые санкционные списки "Камаз", "Туполев" и Авиационный комплекс имени Ильюшина, сообщает минфин.

В санкционный список, как следует из опубликованного документа ведомства, внесены ОАО Авиационный комплекс имени Ильюшина и одноименная финансовая компания, ОАО "Туполев", ПАО "Камаз" и одноименная торгово-финансовая компания, а также ряд связанных юридических лиц.

Ранее во вторник МИД России в качестве ответной меры внес еще 25 американцев в стоп-лист, запретив им въезд в страну. В черный список попалив том числе супруга резидента США Джо Байдена Джилл Байден, его дочь Эшли Байден, члены Сената, сотрудники Стэнфордского, Йельского и Гарвардского университетов.