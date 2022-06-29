Британия отменит пошлины на украинские товары из стали
Великобритания отменила на два года пошлины на украинскую сталелитейную продукцию
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МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Лондон принял решение в течение двух лет не облагать пошлиной сталелитейную продукцию с Украины, об этом сообщила британский министр внешней торговли Энн-Мари Тревельян.
"Правительство также решило приостановить протекционистские меры в отношении товаров из стали с Украины на следующие два года", — рассказала она в ходе своего выступления в парламенте.
Великобритания в целях поддержки экономики Украины уже прекратила взимать пошлины с украинской продукции в рамках соглашения о свободной торговле, напомнила Тревельян. Теперь дополнительными пошлинами не будет облагаться и украинская сталь, отметила она.
После выхода из ЕС Лондон решил оставить в силе меры протекционизма в отношении сталелитейной продукции, действовавшие в Союзе, и продлить их для некоторых категорий товаров до 2024 года.
https://1prime.ru/world/20220629/837332198.html
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