МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Лондон принял решение в течение двух лет не облагать пошлиной сталелитейную продукцию с Украины, об этом сообщила британский министр внешней торговли Энн-Мари Тревельян. Британия продолжала импортировать российскую нефть в апреле

"Правительство также решило приостановить протекционистские меры в отношении товаров из стали с Украины на следующие два года", — рассказала она в ходе своего выступления в парламенте.

Великобритания в целях поддержки экономики Украины уже прекратила взимать пошлины с украинской продукции в рамках соглашения о свободной торговле, напомнила Тревельян. Теперь дополнительными пошлинами не будет облагаться и украинская сталь, отметила она.

После выхода из ЕС Лондон решил оставить в силе меры протекционизма в отношении сталелитейной продукции, действовавшие в Союзе, и продлить их для некоторых категорий товаров до 2024 года.