МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Протесты автоперевозчиков против дефицита и высоких цен на дизель привели к падению отгрузки зерновых в портах Аргентины на 76% за неделю, сообщило издание Ambito. Пушков объяснил, что означает желание Аргентины и Ирана вступить в БРИКС

"Во вторник во все зерновые порты Аргентины въехало всего 754 грузовика, тогда как неделей ранее их было более 3000, что означает падение на 76%", — сообщило издание со ссылкой на данные логистической компании Agroservicios Williams.

Остановка работы грузоперевозчиков и в некоторых случаях перекрытие подъездных путей к портам парализовали экспорт уже 350 тысяч тонн зерновых культур. Потери сельскохозяйственного экспорта, по данным издания, уже превышают 200 миллионов долларов США. Отгрузки в крупнейшем зерновом порту Росарио за прошедшую неделю упали более чем наполовину — с 1300 до 556 фур за день.

Ряд профсоюзов и организаций работников грузового транспорта Аргентины начали протесты на прошлой неделе, требуя обеспечить доставку дизеля на АЗС и снизить цены на топливо, однако ни одна из проблем пока не решена.

Среди рынков, которые начали испытывать перебои с поставками зерновых из Аргентины, выделяют Бразилию и США.