МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Администрация США надеется, что предпринимаемые конгрессом шаги позволят направить изъятые у российских предпринимателей активы Украине, заявила заместитель главы американского минюста Лиза Монако. NYT: США боятся изымать замороженные активы Банка России

В среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что использование теми или иными странами российских активов будет рассматриваться Москвой как недружественный шаг, на который будет ответ.

"Мы стремимся добраться до этих активов вне зависимости от того, представлены ли они в виде роскошных яхт, банковских счетов, иных товаров, самолетов или чего угодно. Ничто не исключается. Если мы можем отследить, что они связаны с незаконной деятельностью, уклонением от санкций, то, с нашей точки зрения, (их изъятие) стоит на повестке дня", — сказала Монако, выступая в рамках дискуссии на тему вызовов в сфере национальной безопасности, организованной на площадке Google.

Как отметила замглавы минюста США, следующими шагами после отслеживания "незаконных", с точки зрения Вашингтона, российских активов являются их конфискация и продажа.

"А дальше стоит вопрос о том, чтобы изъять и продать их. Мы надеемся, что действия конгресса позволят нам предоставить эти вырученные средства тем людям, которые в них нуждаются… и это народ Украины", — добавила Монако.

Она также выразила сомнение в том, что процесс передачи изъятых у российских бизнесменов активов займет "годы".

В среду министерство финансов США проинформировало, что США и их союзники по многосторонней межведомственной группе, которая занимается поиском и арестом активов, заморозили и заблокировали связанные с Россией активы на 330 миллиардов долларов за последние сто дней.

США и их союзники дали формальный старт работе многосторонней межведомственной группы, получившей название REPO — по англоязычной аббревиатуре словосочетания "российские элиты, подставные лица и олигархи", в марте 2022 года. В работе новой структуры, созданной в рамках санкционного давления на Россию из-за событий на Украине, принимают участие США, Австралия, Канада, Еврокомиссия, Германия, Италия, Франция, Япония и Великобритания, делегирующие представителей министерств финансов, юстиции или внутренних дел.

Западные страны ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что страны Запада рано или поздно должны опомниться, они прагматичны и циничны, а когда поймут, что санкции бьют по ним, будут более конструктивно подходить к диалогу с Россией.