МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Китайский производитель смартфонов Honor приостановил официальные поставки устройств в Россию, хотя официального объявления об этом не было, пишет газета "Ведомости" с ссылкой на источники. В Россию хлынули смартфоны Samsung и iPhone

"Китайский производитель смартфонов Honor, ранее принадлежавший компании Huawei, приостановил официальные поставки устройств в Россию", — пишет издание.

Два собеседника газеты — в одном из дистрибуторов электроники и близкий к крупному оператору на рынке телекома — утверждают, что поставки устройств в Россию Honor прекратил еще в марте, но официальных заявлений по этому поводу не было.

По данным одного из источников газеты, китайский производитель электроники с рынка не ушел и ищет партнеров в Армении и Грузии, а также достиг договоренности в Узбекистане, чтобы ввозить в Россию смартфоны с помощью параллельного импорта.

"Расширение сети дистрибуторов в странах СНГ может говорить о том, что Honor собирается возобновить поставки в Россию", — сказал источник газеты.

Ранее другая китайская компания — Huawei (ей же раньше принадлежал и Honor) — начала закрывать свои официальные торговые точки в России. Как сообщал РИА Новости источник, близкий к компании, к 8 июня из 19 магазинов прекратили работу уже четыре. По словам источника, основная причина закрытия официальных торговых точек в России заключается в нехватке продукции на складах, а также падение спроса на смартфоны.

Позднее Власти Китая прокомментировали сообщения о закрытии нескольких магазинов Huawei в России, заявив, что Китай "привержен развитию взаимовыгодного российско-китайского экономического и торгового сотрудничества и поддерживает предпринимательскую деятельность китайских компаний в России в соответствии с рыночными принципами".