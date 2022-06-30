МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Евросоюз "сдрейфил" в ситуации с транзитной блокадой Калининградской области и бросил Литву, оставив ее один на один с Россией, заявил украинский военный эксперт Олег Жданов. Об этом сообщает РИА Новости. В Литве назвали разрешение транзита в Калининград "слабостью Европы"

Эксперт отметил, что Евросоюз своим решением закрывал транзит, "но почему-то не видно, чтобы Макрон или Шольц звонили Путину и говорили, что это они ввели санкции, а не только Литва".

При этом Жданов сравнил действия стран Евросоюза "с позицией страуса".