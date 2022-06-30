Европу обвинили в трусости в ситуации с блокадой Калининграда
Украинский эксперт Жданов обвинил европейцев, что что они из-за трусости бросили Литву
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МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Евросоюз "сдрейфил" в ситуации с транзитной блокадой Калининградской области и бросил Литву, оставив ее один на один с Россией, заявил украинский военный эксперт Олег Жданов. Об этом сообщает РИА Новости.
Эксперт отметил, что Евросоюз своим решением закрывал транзит, "но почему-то не видно, чтобы Макрон или Шольц звонили Путину и говорили, что это они ввели санкции, а не только Литва".
При этом Жданов сравнил действия стран Евросоюза "с позицией страуса".
https://1prime.ru/world/20220630/837337291.html
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