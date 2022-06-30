МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Комитет по иностранным делам британской палаты общин подверг критике режим санкций страны за его неподготовленность и непродуманность. В Британии начали готовиться к прекращению поставок газа из России

Согласно докладу, порядок, в соответствии с которым лица из России подвергались санкциям, похоже, основан не на "последовательной стратегии", а на действиях союзников.

"Первоначальная группа сторонников Кремля, попавшая под санкции, позволяет предположить, что понимание (в правительстве) того, у кого есть связи с Кремлем и какой у них финансовый профиль, ограниченно", — говорится в докладе.

Законодатели практически не видят доказательств того, что у Лондона был план или более обширная стратегия, которая бы определяла подход властей к санкционному вопросу. Кабмину рекомендуют сформировать кадры, которые будут заниматься санкциями.

Комитет призывает правительство положить конец незаконным финансовым операциям, которые проводятся в Лондоне. Санкций недостаточно, считают депутаты, властям также необходимо рассмотреть возможность возбуждения уголовных дел.

Депутаты также призвали правительство опубликовать обзор визовой программы Tier 1 Investor и разъяснить, какие меры будут приняты в отношении тех, кому "без должной осмотрительности" были выданы визы, в частности лиц, кто имеет постоянный вид на жительство или гражданство страны.

"Мы отмечаем, что по меньшей мере восемь лиц, в отношении которых Соединенное Королевство ввело санкции в связи с Украиной, имеют визы Tier 1", — указано в докладе.