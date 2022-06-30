Белоруссия планирует нарастить поставки агропродукции в Россию
Белоруссия планирует увеличить долю России в экспорте сельскохозяйственной продукции до 77%
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МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Белоруссия планирует по результатам 2022 года нарастить экспорт сельскохозяйственной продукции до шести миллиардов долларов, увеличив долю России в поставках до 77%, сообщил белорусский вице-премьер Леонид Заяц.
Он уточнил, что Минск экспортирует продовольствие через Россию и европейские страны, учитывая закрытие портов Украины и Прибалтики.
"Экспорт на Китай идет через Владивосток. В Казахстан идет через Россию. На другие страны, естественно, через наши коридоры, через Европу", — рассказа политик.
"Логистика выстраивается, конечно, сложно, но она выстраивается", — отметил Заяц на полях Форума регионов России и Белоруссии.
Он подчеркнул, что белорусская продукция отправляется в Европу, Океанию, страны Африки и СНГ.
https://1prime.ru/world/20220630/837338937.html
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