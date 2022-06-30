МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Белоруссия планирует по результатам 2022 года нарастить экспорт сельскохозяйственной продукции до шести миллиардов долларов, увеличив долю России в поставках до 77%, сообщил белорусский вице-премьер Леонид Заяц. Белоруссия продлила до конца года эмбарго на ввоз западных продуктов

Он уточнил, что Минск экспортирует продовольствие через Россию и европейские страны, учитывая закрытие портов Украины и Прибалтики.

"Экспорт на Китай идет через Владивосток. В Казахстан идет через Россию. На другие страны, естественно, через наши коридоры, через Европу", — рассказа политик.

"Логистика выстраивается, конечно, сложно, но она выстраивается", — отметил Заяц на полях Форума регионов России и Белоруссии.

Он подчеркнул, что белорусская продукция отправляется в Европу, Океанию, страны Африки и СНГ.