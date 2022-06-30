ПАРИЖ, 30 июн — ПРАЙМ. Инфляция во Франции составит в июне 5,8%, говорится в исследовании, опубликованном в четверг на сайте Национального института статистики (Insee). Во Франции назвали страны, ругающие Запад за санкции против России

"За год, согласно предварительным подсчетам, проведённым в конце месяца, цены вырастут на 5,8% в июне, что на 0,7% больше, чем в мае (5,2% — ред.). Эта ситуация вызвана ростом цен на энергоносители и на продукцию", — сказано в документе.

Национальный институт статистики страны ранее прогнозировал, что в конце года инфляция во Франции может стабилизироваться на уровне от 6,5% до 7%, если цена нефти марки Brent составит 120 долларов за баррель в течение всего прогнозного периода.

Европейский центральный банк прогнозирует годовую инфляцию в еврозоне в 2022 году на уровне 6,8%, а в США основной индекс потребительских цен вырос на 8,6%.

После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США.