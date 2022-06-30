МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Бюро экономической безопасности Украины арестовало имущество россиян на один миллиард долларов из-за уклонения от налогов. Об этом заявил глава ведомства Вадим Мельник. Украина начала экспорт электроэнергии в Евросоюз

"Обнаружены многие случаи уклонения от уплаты налогов. Практически каждый день арестовываем активы и увеличиваем сумму на несколько миллионов", — сообщил он.

По словам Мельника, сейчас стоимость арестованного имущества граждан России, подозреваемых в таких правонарушениях, достигает 31 миллиарда гривен (около одного миллиарда долларов).

Президент Украины Владимир Зеленский ранее подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности России и ее резидентов.

Премьер страны Денис Шмыгаль сообщил, что Киев также предлагает заключить международный договор, позволяющий использовать замороженные золотовалютные резервы России для восстановления Украины и выплаты компенсаций пострадавшим. По его словам, все российские активы на территории Украины будут конфискованы, причем "это будет сделано так, чтобы потом не возникало ни одного вопроса ни в одном международном арбитраже".