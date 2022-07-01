МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Украине необходимо выплатить 1,4 миллиарда долларов государственного внешнего долга. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информацию из своих источников.
Отмечается, что Киев рассматривает опции реструктуризации государственного долга, так как возможности финансирования финансирования "уже почти исчерпали себя".
Эксперты Bloomberg говорят, что у Украины еще есть отсрочка до 1 сентября. В этот день она будет вынуждена выплатить долг вместе с процентами на сумму 1,4 миллиарда долларов. В материале агентства также указывается, что один из вариантов предполагает то, что эмитент может сделать запрос у держателя облигаций об изменении условий выпущенных ценных бумаг. Еще один сценарий — это то, что в виде залога могут быть предложены замороженные российские активы. Однако, как подчеркнули источники агентства, правомерность подобного решения "еще под вопросом".
Подводя итог, Bloomberg прогнозирует, что ситуация разрешится не раньше конца лета.
https://1prime.ru/world/20220701/837354773.html
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