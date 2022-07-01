МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Украине необходимо выплатить 1,4 миллиарда долларов государственного внешнего долга. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информацию из своих источников. New York Post: Макрон попытался "образумить спятившего" Байдена

Отмечается, что Киев рассматривает опции реструктуризации государственного долга, так как возможности финансирования финансирования "уже почти исчерпали себя".

Эксперты Bloomberg говорят, что у Украины еще есть отсрочка до 1 сентября. В этот день она будет вынуждена выплатить долг вместе с процентами на сумму 1,4 миллиарда долларов. В материале агентства также указывается, что один из вариантов предполагает то, что эмитент может сделать запрос у держателя облигаций об изменении условий выпущенных ценных бумаг. Еще один сценарий — это то, что в виде залога могут быть предложены замороженные российские активы. Однако, как подчеркнули источники агентства, правомерность подобного решения "еще под вопросом".

Подводя итог, Bloomberg прогнозирует, что ситуация разрешится не раньше конца лета.