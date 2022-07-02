Немецкий экономист назвал главного виновника необычайно высокой инфляции
Экономист из ФРГ Зинн обвинил в необычайно высокой инфляции Европейский центральный банк
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МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Основная вина за необычайно высокую инфляцию в странах Евросоюза лежит на Европейском центральном банке, утверждает издание Compact, ссылаясь на заявление экс-главы Института экономических исследований Ifo (Мюнхен) профессора Ханса-Вернера Зинна.
Заявления о том, что ответственность за инфляцию в Европе лежит исключительно на России, по мнению Зинна, дают лишь предельно упрощенное представление о сложившейся ситуации. Он считает, что ЕЦБ "поджег фитиль", а кризис, вызванный пандемией COVID-19, стал "спичкой, из-за которой загорелось все вокруг".
Издание констатирует, что сегодня в Европе наблюдается необычайно высокий уровень инфляции, и ситуация ухудшается. Так, цены производителей в ФРГ повысились на 33,6%, а в Италии и Испании их рост составил свыше 40%. При этом потребительские цены повышаются не менее чем на треть от вышеуказанных величин.
https://1prime.ru/world/20220702/837365898.html
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