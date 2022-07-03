МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Высокопоставленные чиновники в Брюсселе обсуждают создание общеевропейского органа для контроля за применением санкций ЕС. Об этом заявила еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид МакГиннесс.

В интервью газете Financial Times МакГиннесс рассказала, что санкции ЕС применяются странами-членами неравномерно, так как их реализация ложится на национальные власти каждого из членов союза и не все члены обладают достаточно "мощной инфраструктурой" для их применения.

В связи с этим, по словам еврокомиссара, чиновники рассматривают возможность создать общеевропейскую версию Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), которое будет отвечать за применение санкций. Кроме того, в качестве альтернативы новому органу ЕС мог бы наделить подобными полномочиями будущее Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA), которое ЕК планирует создать к 2024 году.

"Все, что могло бы помочь государствам-членам применять санкции, и где мы видим контроль и координацию ЕС <…> было бы плюсом. Я бы поддержала идею наличия всеобъемлющего представления о санкциях и их применении", — сказала МакГиннесс.

Еврокоммиссар добавила, ЕС также рассматривает ряд других изменений для усиления санкционного режима, в том числе обязательства подсанкционных организаций раскрывать свои активы с уголовным наказанием в случае попытки их скрыть, установление контроля за организациями, находящимися под санкциями, а также поиск и устранение пробелов и лазеек в системе применения санкций.