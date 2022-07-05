Минск "заморозил" доли инвесторов из недружественных стран в 190 компаниях
Белоруссия запретила инвесторам из недружественных стран отчуждение долей и акций в 190 компаниях
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МИНСК, 5 июл — ПРАЙМ. Кабмин Белоруссии в целях защиты национальных интересов запретил инвесторам из недружественных государств отчуждение долей и акций в 190 белорусских компаниях, говорится в постановлении Совета министров Белоруссии, размещенном на Национальном правовом интернет-портале.
"Запрещается отчуждение принадлежащих им долей и акций в уставных фондах таких юридических лиц", — следует из текста документа.
Речь идет о компаниях, которые работают в различных сферах экономики. У иностранных инвесторов из списка недружественных стран – преимущественно из ЕС – будут заблокированы акции этих предприятий на счетах "депо". Основанием для этого станет предписание министерства финансов республики о наложении ограничений по распоряжению ценными бумагами.
В случае внесения изменений в список ведомство выдаст предписание о наложении ограничений новым фигурантам либо о снятии ограничений владельцам, исключенных из перечня.
Постановление вступает в силу со среды 6 июля.
https://1prime.ru/world/20220705/837382727.html
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