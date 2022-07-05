МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету палаты по международным делам изучить вопрос денонсации, или приостановления договора между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море. Госдума повысила НДПИ для "Газпрома" в 2022 году

Как отметил депутат от КПРФ Михаил Матвеев, договор был ратифицирован Госдумой в 2010 году. Согласно нему, "175 тысяч квадратных километров Баренцева моря мы уступили Норвегии". По словам политика, меры объяснялись тем, что договор должен был позитивно влиять на "взаимодействие арктических стран". "Сегодня мы видим, как Королевство Норвегия препятствует на Шпицберген, в наши поселения, направлять продовольственные грузы", — отметил он.

"У нас (глава международного комитета — ред.) Леонид Эдуардович Слуцкий присутствует. Давайте попросим Леонида Эдуардовича разобраться в этом вопросе и затем проинформировать депутатов", — сказал Володин.