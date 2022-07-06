МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Санкции западных стран не привели к ослаблению России, больший ущерб они нанесли тем, кто их вводил, считает автор американского издания The Hill.

По мнению обозревателя, Вашингтон оказался перед угрозой самолично забить последний гвоздь в крышку гроба, применяя санкции против России. Он отметил, что экономическое давление на соперника излюбленный политический инструмент Белого дома. Но в этот раз "глобальное превосходство" оказалось под угрозой.

За то время, пока длится российская спецоперация, лидеры стран Запада пусть не в открытую, но начали признавать, что беспрецедентное экономическое и политическое давление на Москву вредит в том числе и экономикам государств, применивших санкции. При этом меры не наносят способного обрушить российскую экономику ущерба. Прошедшие недавно саммиты "большой семерки" и блока НАТО показали, что лидеры Запада не смогли найти какие-то новые способы сдерживания президента России Владимира Путина.

Издание поясняет, что главным последствием введенных во главе с Вашингтоном санкций против России оказался конец эпохи дешевых нефти и газа. Они привели к новому витку инфляции, к перебоям с логистикой и поставками товаров, а также вполне серьезно над Западным миром нависла угроза рецессии в экономике.

Что касается бедных стран, то они могут сейчас наблюдать росту цен на топливо и продукты питания, что создает не только угрозу благосостоянию граждан таких стран, но и вызывает политическую стабильность.

Раньше Белый дом вводил санкции против довольно маленьких и зависимых в экономическом аспекте государств. В их число вошли Куба, Иран, Северная Корея. В последнее десятилетие под удар попали Сирия и Венесуэла. При этом давление не вынудило эти страны изменить свою политику и поведение.

Эффект от санкций для больших и сильных стран будет меньше, чем воздействие на маленькие страны, так как у "гигантов" больше ресурсов противостоять удару. Страны Запада начинают понимать: давление на крупное и сильное государство чревато сильными издержками в первую очередь для тех, кто их применяет.