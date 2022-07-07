НЬЮ-ДЕЛИ, 7 июл — ПРАЙМ. Центробанк Шри-Ланки повысил постоянную ставку по депозитам и постоянную ставку по кредитам на 100 базисных пунктов — до 14,50% и 15,50% соответственно. Шри-Ланка попросила Путина открыть кредитную линию для импорта топлива

"После тщательного рассмотрения текущих и ожидаемых макроэкономических событий как в мире, так и внутри страны, валютный совет Центрального банка Шри-Ланки на своем заседании 6 июля принял решение увеличить постоянную ставку по депозитам и постоянную ставку по кредитам центрального банка на 100 базисных пунктов — до 14,50% и 15,50% соответственно", — говорится в заявлении центробанка.

Регулятор отметил, что "признавая возможные последствия для внутренней экономической активности, правление придерживается мнения, что для обеспечения макроэкономической стабильности необходимо дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики".

"Ожидается, что такое ужесточение денежно-кредитной политики обеспечит сохранение инфляционных ожиданий на уровне целевого уровня общей инфляции в среднесрочной перспективе", — говорится в сообщении.

Центральный банк заявил, что готов принять дальнейшие меры, чтобы помочь укрепить экономику в предстоящий период, обеспечивая при этом более быстрое возвращение инфляции к целевому диапазону 4-6% в среднесрочной перспективе. Шри-Ланка заявила о своей готовности покупать нефть у России

Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. Дефицит иностранной валюты, возникший из-заограничения турпотока ввиду пандемии коронавируса,сделал невозможными закупки топлива в достаточном для страны объеме.

В понедельник власти Шри-Ланка на две недели запретили продажу топлива частным лицам, разрешив заправлять автомобили только основных служб – медиков, полиции и пожарных. Из-за продолжающихся проблем с топливом сотрудников государственных и частных секторов призвали подать заявку на работу на дому до 10 июля.