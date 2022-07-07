МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Британский премьер Борис Джонсон согласился уйти в отставку после разговора с председателем руководящего комитета Консервативной партии, передает газета Evening Standard. СМИ: Джонсон подает в отставку с поста британского премьера

"Борис Джонсон поговорил с председателем руководящего комитета Консервативной партии Британии (так называемый "Комитет 1922") Грэмом Брейди и согласился уйти в отставку", — говорится в сообщении.

Череда отставок из-за недоверия премьеру началась во вторник, когда свои должности покинули ключевые министры — глава минфина Риши Сунака и министр здравоохранения Саджида Джавида. После этого в отставку подавали заместители глав различных министерств, несколько парламентских заместителей министров и более десяти личных парламентских секретарей министров. Кроме того, Джонсон уволил министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Майкла Гоува. По данным телеканала Sky News, из состава британского правительства вышли более 50 чиновников. Самого премьера призвали подать в отставку, несмотря на то, что он принес свои извинения.

Джонсон заявил, что не намерен уходить в отставку, поскольку это может привести к политической нестабильности. По его мнению, правительство также не должно идти на этот шаг из-за кризиса и тяжелой ситуации в стране.

В мае Джонсон уже прошел через процедуру вотума недоверия в Консервативной партии, но смог удержаться на посту, получив поддержку 211 представителей партии при 148 высказавшихся против.