МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Минск должен сделать максимум для экономической кооперации и единения с Россией, сохраняя при этом суверенитет, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова передает госагентство "Белта". Лукашенко предрек мировой голод из-за "безумного маховика санкций"

"Все сделать для того, чтобы никто не мог бросить камень в нас, что мы не решили какие-то вопросы во взаимоотношениях с Россией", — сказал Лукашенко в ходе встречи с председателем Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимиром Андрейченко.

По его словам, Минск активизировал работу на российском направлении. При этом суверенитет, независимость и интересы белорусского народа являются "святыми", подчеркнул Лукашенко.

Он отметил, что у России есть свои "глобальные интересы" и взгляды на развитие Белоруссии. "И это правильно. Сегодня уже все поняли, что такое Беларусь для России и Россия для Беларуси. В этом плане нам тоже придется активизироваться", — добавил Лукашенко.