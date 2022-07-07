МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Пользователи сайта немецкого издания Die Welt выступили с призывом к канцлеру Германии Олафа Шольца уйти в отставку. Причина: слова политика об использовании Москвой поставок газа в Европу в качестве оружия.

Напомним, что Шольц ранее высказался о том, что Берлин слишком долго и однобоко полагался на импорт российских энергоносителей и на сегодняшний день уже никто не верит, что российские экспортеры сокращают поставки "голубого топлива" только в связи с техническими причинами.

Большое число комментаторов сайта назвали Шольца двуличным политиком, так как его правительство вводит новый пакет санкций против России, после чего удивляется, что Москва вводит ответные меры.

"Канцлера, который путает причину и следствие, следует, подобно британскому премьеру Джонсону, попросить уйти в отставку. Но на самом деле Шольц пытается запутать публику", — написал W H.



"Выливаешь ведрами санкции и удивляешься, когда Россия инициирует контрмеры?" — высказывает возмущение юзер Dombacher M.

"Экономические санкции против России сказываются — но на нас, на населении. Это полным провал правительства", — соглашается Befana.

Пользователь Sabina отметила, что немецкое правительство не в состоянии предвидеть последствия своих решений.