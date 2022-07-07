МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. В Кремле обратили внимание на правительственный кризис в Великобритании, но он не может быть приоритетом в работе российских властей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. СМИ: Джонсон подает в отставку с поста британского премьера

"Все-таки мы следим в первую очередь за тем, что происходит у нас в стране", — подчеркнул Песков.

По его словам, Борис Джонсон, который, согласно данным британских СМИ, готовится уйти в отставку с поста премьер-министра Великобритании, очень не любит Россию, и Москва отвечает ему взаимностью.

"Что касается самого господина Джонсона, то он очень нас не любит. Мы его тоже", — сказал Песков.

Премм-секретарь президента подчеркнул, что Кремль не может давать оценку риторике британского кабмина, оценивать работу правительства должны сами британцы.

"Там очень запутанная система политическая и… руководить правительством может человек, который не имеет вообще поддержки общественной. Вот к таким, видимо, судя по всему и относится господин Джонсон. Поэтому это не нам давать (оценку — ред.), все-таки пусть британцы сами оценивают работу своих правительств", — заявил Песков. Как минимум 50 чиновников вышли из состава британского правительства

Он выразил надежду на то, что к власти в Великобритании когда-нибудь придут "более профессиональные люди", готовые решать проблемы через диалог.

На прошлой неделе стало известно о пьяном дебоше, который устроил бывший замминистра иностранных дел по вопросам Европы и США Кристофер Пинчер в одном из лондонских клубов. После этого стали звучать мнения о том, что Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, зная о его "небезупречном прошлом".

Несколько британских СМИ сообщили, что Джонсон может уйти в отставку уже в четверг. Из-за недоверия к премьеру свои должности покинули более 50 членов британского правительства.

Череда отставок началась во вторник, когда свои должности покинули ключевые министры — глава минфина Риши Сунака и министр здравоохранения Саджида Джавида. После этого в отставку подавали заместители глав различных министерств, несколько парламентских заместителей министров и более десяти личных парламентских секретарей министров. Самого премьера призвали подать в отставку, несмотря на то, что он принес свои извинения.