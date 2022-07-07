МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Борис Джонсон объявил, что уходит в отставку с поста премьер-министра Великобритании, и призвал начать процесс нового лидера Консервативной партии. Трансляцию его обращения к стране вел телеканал Sky News. СМИ узнали, во сколько обойдется Британии отставка Джонсона

"Сейчас очевидно, что консервативная партия хочет нового лидера партии и таким образом нового премьер-министра. Я согласился с сэром Грэмом Брейди, что…процесс выбора нового лидера консервативной партии должен начаться сейчас", — заявил он.

Джонсон уточнил, что будет выполнять свои обязательства до назначения нового главы кабмина. Он подчеркнул, что пытался убедить коллег не менять правительство, и выразил сожаление по поводу того, что оставит "лучшую работу в мире". Вместе с тем политик пообещал всеми силами поддержать своего будущего преемника.

Джонсон также поблагодарил британскую общественность за оказанную ему "огромную привилегию".

"Я знаю, что даже если сейчас все кажется мрачным, наше совместное будущее будет золотым", — добавил он. Песков: Джонсон не любит Россию, мы его тоже

На днях в Великобритании разразился правительственный кризис. Его причиной стали сообщения о пьяном дебоше, который устроил бывший замминистра иностранных дел по вопросам Европы и США Кристофер Пинчер в одном из лондонских клубов. После этого стали звучать мнения о том, что Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, зная о его "небезупречном прошлом".

Из-за недоверия к премьеру свои должности покинули более 50 членов британского правительства. Череда отставок началась во вторник, когда свои должности оставили ключевые министры — глава минфина Риши Сунака и министр здравоохранения Саджида Джавида. После этого в отставку подавали заместители глав различных министерств, несколько парламентских заместителей министров и более десяти личных парламентских секретарей министров. Самого премьера призвали также уйти в отставку, несмотря на то, что он принес свои извинения.