МОСКВА, 7 июля — ПРАЙМ. В результате июньского всплеска заявок на листинг от китайских компаний число кандидатов на IPO в КНР удвоилось и составило почти 1000. Это самый высокий показатель по крайней мере за три года, и в условиях падения листинга на других рынках страна в глазах инвестбанкиров может выгодно выделяться. Китай планирует укреплять сотрудничество с развивающимися странами

По словам банкиров, ажиотаж отчасти вызван ослаблением антиковидных ограничений в прошлом месяце. Надеющиеся на IPO компании также стремились подать свои заявки до 30 июня, чтобы избежать необходимости обновлять их с учетом результатов первого полугодия и еще больше затягивать процесс.

В заявках на IPO "срок действительности финансовых данных составляет шесть месяцев, поэтому обычно наблюдается спешка перед 30 июня и 31 декабря", как рассказал один из китайских инвестбанкиров, отказавшийся назвать свою фамилию, поскольку он не уполномочен общаться со СМИ.

"Кроме того, многие проекты ранее были затруднены из-за вспышек COVID-19", — добавил он, имея в виду двухмесячный локдаун в Шанхае, который завершился 1 июня.

В Гонконге листинг компании Tianqi Lithium стоимостью 1,71 млрд долларов, который состоится на следующей неделе, станет долгожданным подспорьем для ослабевшего рынка капитала Гонконга. В то же время предполагается, что это размещение не станет стимулом для новых сделок подобного рода, поскольку на мировых финансовых рынках сохраняется нестабильность.

"Это вторичный листинг в таком популярном секторе, как производство аккумуляторов. Прежде чем мы сможем заявить о восстановлении рынка IPO, нам нужно увидеть больше активности", — рассказал агентству Reuters один из банкиров, работавших над сделкой.

Значительное число заявок в КНР означает, что рынок IPO в стране, крупнейший в мире по объему привлеченных средств в первой половине года, будет оживленным и во втором полугодии. В первой половине этого года шанхайский рынок STAR был мировым лидером по объему IPO.

К крупнейшим предстоящим IPO в Китае, среди прочих, относится листинг швейцарской агрохимической группы Syngenta на STAR, который произойдет до конца года. Предполагается, что она привлечет примерно 10 млрд долларов, что может стать самым крупным размещением акций в Китае в этом году.

Согласно биржевым документам, также планируется продажа акций Shanghai United Imaging Healthcare Co на сумму 1,9 млрд долларов и листинг на сумму около 1 млрд долларов американской компании Megvii, занимающейся разработкой искусственного интеллекта и находящейся в черном списке у американских регуляторов.

Только в июне китайские регулирующие органы и фондовые биржи приняли 444 заявки на листинг, в результате чего общее число претендентов на IPO достигло 933, согласно официальным данным. Китай и США обсудили мировую экономику и двусторонние проблемы

У STAR Market, шэньчжэньская ChiNext и Пекинская фондовая биржа — три китайских биржи, принявших американскую систему регистрации IPO, — произошел рост общего числа заявок на листинг на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным KPMG, в первом полугодии объем IPO в Шанхае и Шэньчжэне составил 46,3 млрд долларов, что составляет примерно половину общемирового объема поступлений от IPO. На сделки с акциями повлияли COVID-19, экономическая неопределенность и рост геополитической напряженност