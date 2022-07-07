МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса США в мае снизился на 1,1 миллиарда долларов, или на 1,3%, по сравнению с пересмотренным показателем апреля, до 85,5 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США. Байден пообещал, что США справятся с высокими ценами на бензин

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, полагали, что дефицит торгового баланса в отчетном месяце сократился до 84,9 миллиарда долларов с первоначального значения апреля в 87,1 миллиарда. Показатель за апрель был пересмотрен до 86,7 миллиарда долларов.

При этом экспорт из США в мае увеличился по сравнению с апрелем на 1,2%, или на 3 миллиарда долларов — до 255,9 миллиарда. Импорт вырос на 0,6%, или на 1,9 миллиарда долларов — до 341,4 миллиарда.

Дефицит внешней торговли товарами США в мае снизился по отношению к апрелю на 2,9 миллиарда долларов — до 105 миллиардов, а профицит по статье услуг — на 1,7 миллиарда долларов, до 19,4 миллиарда.

Бюро экономического анализа и Бюро переписи населения совместно готовят и публикуют данные об экспорте, импорте и торговом балансе США двумя месяцами ранее (с дальнейшей разбивкой на категории).