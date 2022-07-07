МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Всемирная торговая организация (ВТО) призывает страны G20 не вводить ограничительные меры против других стран с целью объединить мировое сообщество и позволить ему работать вместе над вызовами, а также разрядить напряженность и обеспечить устойчивое восстановление экономики, говорится в опубликованном в четверг на сайте ВТО отчете по мониторингу торговли и торговым мерам G20. Казахстан призвал членов ВТО к решению продовольственного кризиса

"Поскольку мы продолжаем бороться с пандемией COVID-19, конфликт на Украине вызвал гуманитарный кризис огромных масштабов с серьезными последствиями для миллионов людей, особенно в том, что касается их продовольственной безопасности. Именно в этом контексте страны G20 должны проявлять сдержанность при осуществлении мер, ограничивающих торговлю, и проявлять лидерство в поддержке открытой и взаимовыгодной торговли", — заявил директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала, слова которого приводятся в документе.

В отчете также упоминаются, что страны G20 ввели против Российской Федерации 43 конкретных торговых и связанных с торговлей санкции в области торговли товарами и 36 санкций в области услуг.

"В области интеллектуальной собственности несколько стран G20 ввели меры и санкции, которые могут косвенно повлиять на поддержание и лицензирование прав интеллектуальной собственности", — сказано в отчёте.

По предварительным оценкам организации, коммерческий охват ограничительными мерами на экспорт, принятыми экономиками G20 в ответ на конфликт, без учета санкций, оценивается в 52,2 миллиарда долларов США. Эксперт оценил последствия выхода России из ВТО

Индонезия осуществляет в 2022 году переходящее председательство в G20. В преддверии лидерского саммита "двадцатки", назначенного на ноябрь, ряд западных правительств лоббировали Индонезию с целью убедить власти страны отозвать приглашение России на саммит в связи с проведением РФ специальной военной операции на Украине, однако правительство Индонезии отказалось это сделать, в порядке компромисса со странами Запада пригласив на встречу "двадцатки" в качестве гостя Украину, которая не входит в состав G20.

После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа.