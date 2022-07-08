ООН, 8 июл — ПРАЙМ. Российская и украинская продукция, а также удобрения из России, должны вернуться на мировые рынки, заявил генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерреш, обращаясь к участникам совета глав МИД стран G20. Евросоюз в июне способствовал экспорту 2,5 миллиона тонн зерна с Украины

"Украинские пищевые продукты, а также продукты питания и удобрения, производимые в России, должны быть возвращены на мировые рынки", — сказал он в своем видеопослании, распространенном пресс-службой ООН.

Он подчеркнул, что это необходимо сделать, несмотря на ситуацию вокруг Украины. Генсек отметил, что украинский конфликт усугубляет остальные кризисы и грозит социальной-экономической "разрухой" во всем мире, в том числе из-за рекордного роста цен на продовольствие и удобрение.

"В этом году существует реальная опасность возникновения голода во многих местах. В следующем году ситуация может быть еще хуже", — предупредил он.

Гутерреш призвал министров иностранных дел "двадцатки" работать сообща ради обеспечения стабильности на мировых рынках продовольствия и энергоносителей, а также поддержки развивающихся экономик.

По словам генсека, ООН работает над планом по безопасному вывозу продовольствия из Украины через Черное море, а также беспрепятственного доступа на мировые рынки продовольствия и удобрений российского производства. Экспортеры предупредили о влиянии скрытых санкций на поставки зерна

Гутерреш также затронул проблему изменения климата и напомнил об обязательстве богатых стран ежегодно выделять 100 миллиардов долларов в год на борьбу этим явлением в бедных государствах.

Генсек говорил и о необходимость экономической помощи бедным странам, а также срочной реформы международной архитектуры долгов.

"Нам нужна оперативная система по облегчения бремени задолженности и реструктуризации, учитывающая уязвимость. Мы также должны учитывать изменения кредитных рейтингов и выпуск специальных прав заимствования", — добавил он.

В ООН уже несколько раз заявляли об угрозе мирового продовольственного кризиса в связи с нехваткой зерна. Запад обвиняет в сложившейся ситуации Россию, которая якобы противодействует поставкам украинского зерна на мировые рынки. Москва такие обвинения категорически отвергает.

Россия уже предложила разминировать подходы к украинским портам, чтобы дать кораблям возможность войти в порт, загрузиться зерном и проследовать в сторону международных вод. Однако четких очертаний плана пока нет, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.