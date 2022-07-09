Twitter подаст на Илона Маска в суд, чтобы вынудить его приобрести соцсеть
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МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Twitter подаст в суд на Илона Маска, чтобы добиться приобретения им соцсети, заявил председатель совета директоров компании Брет Тэйлор.
Ранее Маск уведомил Twitter об отказе от сделки по покупке соцсети. Как говорится в распространенном документе, Маск реализует свое право "расторгнуть соглашение о слиянии и отказаться от предусмотренной им сделки". По словам Маска, соцсеть занизила количество ложных и спам-аккаунтов, говоря о том, что их число не превышает 5% от пользователей.
"Совет директоров Twitter привержен закрытию сделки по цене и условиям, которые были согласованы с Маском, и планирует подать в суд, чтобы обеспечить соглашение о слиянии. Мы уверены, что одержим победу в канцлерском суде Делавера", — написал Тэйлор в Twitter.
https://1prime.ru/world/20220709/837434380.html
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