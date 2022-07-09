МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Twitter подаст в суд на Илона Маска, чтобы добиться приобретения им соцсети, заявил председатель совета директоров компании Брет Тэйлор. Илон Маск раздумал покупать Twitter

Ранее Маск уведомил Twitter об отказе от сделки по покупке соцсети. Как говорится в распространенном документе, Маск реализует свое право "расторгнуть соглашение о слиянии и отказаться от предусмотренной им сделки". По словам Маска, соцсеть занизила количество ложных и спам-аккаунтов, говоря о том, что их число не превышает 5% от пользователей.

"Совет директоров Twitter привержен закрытию сделки по цене и условиям, которые были согласованы с Маском, и планирует подать в суд, чтобы обеспечить соглашение о слиянии. Мы уверены, что одержим победу в канцлерском суде Делавера", — написал Тэйлор в Twitter.