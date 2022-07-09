МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что

США находятся в упадке, а американские власти зря читают нравоучения другим людям и государствам, заявил экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом сообщает РИА Новости. Байден пообещал, что США справятся с высокими ценами на бензин

Трамп с возмущением заявил: "Мы нация в упадке, никогда такого не было".

Он констатировал, что Соединенные Штаты "осмеливаются читать лекции другим людям и странам об их демократиях, пока улицы заливает кровью невинных жертв преступлений".

По мнению Трампа, если "не остановить это варварство", у американцев не останется страны.