МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что США находятся в упадке, а американские власти зря читают нравоучения другим людям и государствам, заявил экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом сообщает РИА Новости.
Трамп с возмущением заявил: "Мы нация в упадке, никогда такого не было".
Он констатировал, что Соединенные Штаты "осмеливаются читать лекции другим людям и странам об их демократиях, пока улицы заливает кровью невинных жертв преступлений".
По мнению Трампа, если "не остановить это варварство", у американцев не останется страны.
https://1prime.ru/world/20220709/837436051.html
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